Η Αλ Καλίτζ πήρε τη νίκη με ένα ακόμα γκολ του Φορτούνη. Βασικοί Κουρμπέλης, Μασούρας και μήνυμα του Δώνη για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κώστας Φορτούνης λάμπει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 33χρονος (16/10/92) διεθνής πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν βασικός με τους Μασούρα, Κουρμπέλη στο εκτός έδρας ματς της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ετιφάκ.

Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού Γιώργου Δώνη επικράτησε 2-1 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, είναι 8η σε 18 ομάδες με 21 βαθμούς και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την παραμονή, αφού 8 βαθμούς έχει η τρίτη ομάδα που υποβιβάζεται (οι άλλες δύο έχουν 5 και 2 βαθμούς, αντίστοιχα).

Η Αλ Καλίτζ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 1' με τον Ντεμπελέ, αλλά με το πέναλτι του Φορτούνη στο 45' και το αυτογκόλ του Χέντρι στο 86' έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1. Το γκολ της νίκης ξεκίνησε από τα πόδια του Φορτούνη και την πάσα δεξιά, ενώ είχε συμμετοχή ο Ολλανδός στόπερ Μπαρτ Σένκεφελντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Δώνη στον Παναθηναϊκό.

Ο Φορτούνης που βαθμολογήθηκε με 8,9 αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, ενώ 7,7 είχε ο Κουρμπέλης και 7 ο Μασούρας. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σε 14 ματς στο πρωτάθλημα έχει φέτος 6 γκολ και 10 ασίστ! Συνολικά με την Αλ Καλίτζ μετράει 46 αγώνες, 16 γκολ και 15 ασίστ. Γνώρισε την αποθέωση για την έως τώρα προσφορά του μάλιστα από τα ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας.

Big away win for Al-Khaleej. 2–1 at Al-Ettifaq



No goals for King tonight. Instead, Fortounis runs the show again. Leader of the Greek gang, doing what he always does—carrying them to the win 🇬🇷



pic.twitter.com/nPAQYjrjPO — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) January 12, 2026

Οι δηλώσεις του Δώνη

Ο Γιώργος Δώνης, παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη απέναντι στην Αλ Ετιφάκ και στη συνέντευξη Τύπου έστειλε ένα μήνυμα για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα:

«Είμαι χαρούμενος για τη σημερινή νίκη απέναντι στην Αλ Ετιφάκ. Η ομάδα μου πραγματοποίησε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και άξιζε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επόμενο διάστημα

Είμαι απολύτως ρεαλιστής. Ποτέ δεν ζήτησα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Υπήρχαν αγώνες στους οποίους δεν είχαμε έτοιμους αναπληρωματικούς. Για να είμαι πιο ξεκάθαρος. Ένας παίκτης της αξίας του Ντουράν, τον οποίο απέκτησε η Αλ Νασρ την περσινή σεζόν από την Άστον Βίλα, με το κόστος του μπορεί η Αλ Καλίτζ να φέρει εννέα παίκτες, κάτι που θα τη βοηθούσε να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα».

