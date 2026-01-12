Η Κηφισιά είναι από τις πιο παραγωγικές ομάδες της κατηγορίας και αυτό το απέδειξε στο πρώτο της παιχνίδι χωρίς Τεττέη και Παντελίδη.

Δεν χωράει αμφιβολία πως η Κηφισιά είναι από τις μεγάλες εκπλήξεις της τρέχουσας Stoiximan Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει... εγκατασταθεί εδώ και εβδομάδες στην 8αδα και συνδυάζει την πορεία της με επιθετικό ποδόσφαιρο, στα περισσότερα παιχνίδια της.

Φυσικά το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είχε στις τάξεις του στο πρώτο μισό της σεζόν δυο παίκτες που έκαναν τη διαφορά, όπως είναι ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης, όμως από τη στιγμή που αμφότεροι συνεχίζουν πλέον στον Παναθηναϊκό ο Λέτο έχει το challenge να αποδείξει πως η Κηφισιά του δεν είναι... δύο παίκτες αλλά μια ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται στο σύνολο.

Το πρώτο δείγμα ήταν στην ισοπαλία με την AEΛ Novibet, όπου η Κηφισιά πήρε το βαθμό με... αναπάντεχο γκολ στο 89' (ψαλίδι από τον κεντρικό της αμυντικό, τον Πόκορνι, έπειτα από σέντρα του Πατήρα στο πρώτο του ματς στη Super League), όμως αυτό δεν αναιρεί τη μεγάλη εικόνα του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι του 1.8xG ήταν σταθερά το ίδιο παραγωγικά με προηγούμενα παιχνίδια, καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 24 τελικές, εκ των οποίων οι 16 μέσα από το «κουτί» του (φανταστικού) Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έβγαλε... ό,τι έβγαινε.

Αυτό που έλειπε από την Κηφισιά των τριών δοκαριών ήταν η αποτελεσματικότητα, ενώ πρέπει να αναφέρουμε πως στη θέση του Τεττέη ήταν ένα παιδί που τώρα κάνει τα πρώτα του «Σουπερλιγκάτα» βήματα, ο Αποστόλης Χριστόπουλος, ενώ ο αντί-Παντελίδης ήταν ο Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος μετά από καιρό έκανε καλό παιχνίδι.

Φυσικά η Κηφισιά θα καλύψει τα επιθετικά κενά της μέσω των μεταγραφών της. Ήδη είναι κάτοικοι Βορείων Προαστίων ο νεαρός και φιλόδοξος φορ Δημήτρης Θεοδωρίδης και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Ταβάρες, ενώ σύντομα αναμένεται να ενταχθεί στο ρόστερ και ο Σουριναμέζος εξτρέμ του Πανσερραϊκού, Τσε Νούνελι και δεν αποκλείεται να έχουμε έξτρα κίνηση - αναβάθμισης στη γραμμή κρούσης.

Το σημαντικό όμως για την Κηφισιά δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η ομάδα που δουλεύει αυτούς τους μήνες ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μπορεί πλέον να μην υπάρχουν στο Ζηρίνειο ο Τεττέη και ο Παντελίδης, όμως τόσο ο Τζέρεμι Αντόνισε, όσο και ο Χόρχε Πόμπο θα συνεχίσουν να είναι «πυλώνες» της δημιουργίας της ομάδας του Αργεντινού τεχνικού. Χαρακτηριστικό πως ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο τελείωσε το ματς με 4 key passes και ο Ισπανός επιτελικός χαφ με 8!

Αξιοσημείωτο στοιχείο της παραγωγικότητας της Κηφισιάς είναι πως είναι τέταρτη στη σχετική στατιστική κατηγορία του πρωταθλήματος στις τελικές προσπάθειες, ενώ σε 9/16 ματς της έχει περισσότερες τελικές από τον αντίπαλο της και μόλις σε πέντε ματς έχει λιγότερες (11-1 τελικές με Παναθηναϊκό και 15-15 στη Λάρισα).

Περισσότερες τελικές από την Κηφισιά έχουν παράξει μόνο οι τρεις διεκδικητές του πρωταθλήματος (Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ), την ακολουθεί ο Λεβαδειακός, ενώ η απόσταση με Άρη, Παναθηναϊκό και Βόλο που βρίσκονται μαζί της στη ζώνη των Play Off 5-8 είναι σημαντική.

Οι τελικές στα παιχνίδια της Κηφισιάς στη Stoiximan Super League

Λεβαδειακός - Κηφισιά 13-8 (3-2)

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 11-11 (1-1)

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 15-15 (3-2)

Κηφισιά - Άρης 4-15 (0-1)

ΟΦΗ - Κηφισιά 6-22 (1-3)

Κηφισιά - ΑΕΚ 16-8 (2-3)

Αστέρας AKTOR - Kηφισιά 7-17 (2-2)

Κηφισιά - Παναιτωλικός 12-11 (1-1)

Ατρόμητος - Κηφισιά 18-22 (1-2)

Κηφισιά - Ολυμπιακός 7-20 (1-3)

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 17-6 (3-0)

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 19-6 (3-0)

Βόλος - Κηφισιά 14-21 (1-1)

Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 18-9 (0-0)

Oλυμπιακός - Κηφισιά 24-5 (1-1)

Kηφισιά - ΑΕΛ Novibet 24-13 (1-1)

*Σε παρένθεση το σκορ

Ο πίνακας των τελικών προσπαθειών των ομάδων της Stoiximan Super League