Ολυμπιακός, μεταγραφές: Σενάριο από την Ιταλία για τον εξτρέμ Ρέντζιτς
Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι εμπλέκει τον Ολυμπιακό αλλά και τις ομάδες των Ζάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς και Κοπεγχάγης με τον 22χρονο winger. Ο Νταμίρ Ρέντζιτς έχει 7 γκολ σε 14 ματς Πρωταθλήματος με την Ντουνάιτσκα Στρέντα φέτος (αλλά και 1 ασίστ). Είναι δεξιοπόδαρος και διεθνής με την Ουγγαρία παρότι έχει και βοσνιακές ρίζες. Ο Γκαλέτι υπογραμμίζει πώς όλες οι παραπάνω ομάδες διεκδικούν τον νεαρό εξτρέμ, που εκτός των άλλων έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα Ουγγαρίας.
