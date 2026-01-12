Μετά από απουσία άνω του ενός μήνα, ο Ντέγιαν Λόβρεν επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας σταδιακά στροφές ενόψει συνέχειας.

Ήταν 7 Δεκεμβρίου 2025 όταν ο Ντέγιαν Λόβρεν αγωνίστηκε για τελευταία φορά, στο ντέρμπι πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά, οι ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα τον άφησαν εκτός προπονήσεων και αγωνιστικών υποχρεώσεων, με το ιατρικό τιμ να επιλέγει συντηρητική προσέγγιση.

Ο έμπειρος Κροάτης αμυντικός του ΠΑΟΚ πέρασε ένα διάστημα αποκλειστικά με θεραπείες και ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, πριν επιστρέψει σταδιακά στο ομαδικό πρόγραμμα. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε – σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών – απαιτούσε ιδιαίτερη διαχείριση, ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή που τον περασμένο Ιούλιο έκλεισε τα 36 και έχει πίσω του χρόνια έντονης καταπόνησης στο υψηλότερο επίπεδο.

Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει θετικά για τον Κροάτη στόπερ. Μετά από μια προβληματική πρώτη χρονιά στην Τούμπα, λόγω τραυματισμού που τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, επέστρεψε υγιής, συμμετείχε κανονικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία και αποτέλεσε ενεργό κομμάτι του rotation του Ραζβάν Λουτσέσκου, καταγράφοντας 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, λίγο πριν το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς (11/12), έγινε γνωστό ότι δεν θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία λόγω ενοχλήσεων, μένοντας στη Θεσσαλονίκη με στόχο να είναι διαθέσιμος στο ματς που ακολουθούσε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Τελικά δεν αγωνίστηκε ούτε εκεί, ούτε στα παιχνίδια που ακολούθησαν με Μαρκό και Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στα δύο πρώτα για το 2026 (Ατρόμητο κύπελλο και Παναιτωλικό). καθώς το πρόβλημα αποδείχθηκε πιο σύνθετο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Δύο ημέρες πριν τη μεγάλη μάχη στον Πειραιά για μία θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ολυμπιακό, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ συνέχισε κανονικά την προετοιμασία του. Το πρόγραμμα της Δευτέρας (12/01) περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στην κατοχή και οικογενειακό δίτερμα, με τον Λόβρεν να προπονείται κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Οι Παβλένκα και Ιβανούσετς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ την Τρίτη (13/01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για την Αθήνα».