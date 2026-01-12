Ο Ανδρούτσος θα εκτίσει την ποινή του για τη συμπλήρωση καρτών στον αγώνα του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ξεκίνησε η προετοιμασία για ΑΕΚ, θεραπεία ο Φούντας.

Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του τους πανηγυρισμούς για τις διαδοχικές νίκες επί του Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο, για Κύπελλο και πρωτάθλημα, καθώς διανύει εβδομάδα... φωτιά!

Οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους δυο ιδιαίτερα απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, καθώς την Τετάρτη (14/1, 17:00) θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μονό νοκ άουτ παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και την Κυριακή (18/1, 19:00) θα φιλοξενηθούν από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην πρώτη προπόνηση της εβδομάδας οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ματς με τον Αστέρα AKTOR, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Για ακόμα μια ημέρα ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε θεραπεία και συνεπώς αναμένεται να μην είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Δικέφαλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζουμε πως ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε ξανά στο δικέφαλο στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, όπως είχε πάθει και στο τελευταίο παιχνίδι του Ομίλου για το 2025, κόντρα στην Ένωση, στην «OPAP Arena».

Από εκεί και πέρα αναφορικά με το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Κόντης θα έχει μια δεδομένη απουσία, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Θανάση Ανδρούτσο. Ο διεθνής χαφ συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τους Αρκάδες και ο τεχνικός του ΟΦΗ επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του στον αγώνα της Τούμπας.