Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος είχε ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Άρη.

Στο top 50 σε συμμετοχές σε επίπεδο Α' Εθνικής/Stoiximan Super League μπήκε ο Πέτρος Μάνταλος με την εμφάνισή του στο παιχνίδι με τον Άρη.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης και έφτασε τις 369 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, κάτι που τον ανέβασε στην πρώτη 50αδα της σχετικής κατηγορίας και συγκεκριμένα στην 47η θέση.

Η ιστοσελίδα της Λίγκας αναφέρει: «Την πύλη των πενήντα κορυφαίων στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League πέρασε το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026 ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος αγωνίστηκε για 369η φορά σε αγώνα πρωταθλήματος. Πλέον βρίσκεται στην 47η θέση και ξεπέρασε τους Τάκη Χατζηιωάννογλου, Βασίλη Σιώκο και Γιάννη Καλιτζάκη, που ήταν στις 368 παρουσίες. Μπροστά του είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης με 370 συμμετοχές, ενώ στα επόμενα σκαλοπάτια βρίσκονται ο Βασίλης Καραπιάλης (374), ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (375) και οι Τάκης Οικονομόπουλος και Παντελής Καφές με 379.

Ο Πέτρος Μάνταλος είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Super League στις 13 Σεπτεμβρίου 2009 στην αναμέτρηση Εργοτέλης – Ξάνθη 1-0. Οι 82 παρουσίες του είναι με τα χρώματα της ακριτικής ομάδας και οι 287 με τους Κιτρινόμαυρους».