Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ Ταβάρες, με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει από τις 2 Ιανουαρίου πως στο πλαίσιο της άμεσης μετακίνησης του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό ο Μιγκέλ Ταβάρες θα κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο. Δέκα ημέρες μετά έχουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας των δυο πλευρών για το δανεισμό του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού μέχρι το τέλος της σεζόν.

O 26χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται τόσο στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όσο και πίσω από τον σέντερ φορ. Την τρέχουσα σεζόν δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 23 εμφανίσεις, με 8 γκολ και 4 ασίστ με Μακεδονικό και Παναχαϊκή.

Θυμίζουμε, πως όπως διαβάσατε στο Gazzetta στο πλαίσιο της μεσοεπιθετικής της ενίσχυσης η Κηφισιά κινείται και για την απόκτηση του Τσε Νούνελι, από τον Πανσερραϊκό.

H ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Miguel Lamego Tavares, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

Γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1999 στη Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας, ο Miguel Lamego Tavares ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της União Nogueirense FC της Πορτογαλίας για να ακολουθήσει η Amarante.

Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’ με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2 για δύο διαδοχικές σεζόν (20022/23 & 2023/24). Στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής. Σε συνολικά 45 συμμετοχές στη Super League 2 έχει καταγράψει 12 γκολ και 7 ασίστ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά. Ο Πορτογάλος μέσος θα παραμείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων έως το καλοκαίρι του 2026».