ΑΕΚ: Δοκίμασε τον 17χρονο επιθετικό, Ντάριν Χάβεζ σύμφωνα με τους Σουηδούς
Η σουηδική ιστοσελίδα Fotbolltransfers.com ανέφερε πως ο 17χρονος Σουηδός επιθετικός, Ντάριν Χάβεζ βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα και δοκιμάστηκε για μια εβδομάδα από την ΑΕΚ στα Σπάτα.
Πάντως, όπως προσθέτει το σουηδικό δημοσίευμα, ο Χάβεζ είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στην ΓΚΑΪΣ.
Ο νεαρός επιθετικός με την Κ17 της Ντέγκερφορς σημείωσε 54 γκολ σε 31 ματς την περσινή σεζόν, ενώ αγωνίστηκε σε άλλα 11 παιχνίδια με την Κ19, σκοράροντας τέσσερα τέρματα.
Ο ίδιος σε δηλώσεις του στη σουηδική ιστοσελίδα τόνισε πως «ήταν πολύ διασκεδαστικό» και «ότι πήγε πολύ καλά», χωρίς ωστόσο να έχει κάτι συγκεκριμένο από την ΑΕΚ ακόμα. «Πρώτα τσεκάρουν και μετά δίνουν απάντηση. Συνεχίζω τις προπονήσεις και θα δούμε πως θα πάει, αλλά έχω ένα καλό προαίσθημα ότι τα πράγματα πήγαν καλά», πρόσθεσε.
