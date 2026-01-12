Σύμφωνα με νέο πολωνικό δημοσίευμα, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα μεταβεί την Τρίτη (13/01) στην Τουρκία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Βίτσεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτζικ με νέοτερο δημοσίευμά του στην «meczyki» ανέφερε πως ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα μεταβεί την Τρίτη (13/01) στην Τουρκία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, Βίτσεβ Λοτζ, που κάνει εκεί προετοιμασία.

Σύμφωνα με κείνον, ο Πολωνός κίπερ βρέθηκε χθες στην πατρίδα του για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά θα πάρει αύριο τον δρόμο για την γείτονα χώρα για να συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες και να αγωνιστεί πιθανότατα και στο φιλικό της Παρασκευής (16/01) κόντρα στην Πάκσι.

Παράλληλα τόνισε πως το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την Λοτζ θα έχει διάρκεια 4,5 ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2029.