Ο Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, έκανε ανάρτηση στα Social Media με αναφορά στο ακυρωθέν γκολ του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, με ανάρτηση του στα Social Media τοποθετήθηκε για τη διαιτησία και τόνισε πως η ομάδα του δεν ρίχνει «νερό στον μύλο της τοξικότητας», ενώ με αφορμή το ακυρωθέν γκολ του Ντουντού στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ άφησε αιχμές για την πρόσφατη συνάντηση παραγόντων ΕΠΣ στο εστιατόριο «Παναγιώτα», στην Κηφισιά.

Η ανάρτηση του Κουβεντίδη

«Υπήρχαν περιπτώσεις σε πολλά παιχνίδια, που ο ΠΑΟΚ είχε (κραυγαλέες) διαιτητικές αποφάσεις εναντίον του, αλλά κόντρα στο “πες, πες, κάτι θα μείνει και θα το πάρεις στο επόμενο παιχνίδι”, εμείς επιμένουμε να αποδεχόμαστε το λάθος του διαιτητή, να ζούμε μ’ αυτο και να μην ρίχνουμε νερό στον μύλο της τοξικότητας.

Επιλέγουμε να μας χειροκροτούν ακόμη κι οι αντίπαλοι και να μη γελάει ο κόσμος μαζί μας.

Υ.Γ. Δεν ξέρω αν στις ταβέρνες αναλύονται και κάτι τέτοιες φάσεις, σαν κι αυτή στο Χαριλάου, που δε σφυρίζονται φάουλ ούτε στο μπάσκετ».