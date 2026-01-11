Ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού, αλλά μέσω VAR, άλλαξε την απόφασή του.

Τρίτο πέναλτι έδωσε ο Κατοίκος στο ΟΑΚΑ, στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό, αλλά το πήρε πίσω.

Θυμίζουμε ότι στο 1' δεν έδωσε παράβαση σε μαρκάρισμα του Ιβάν στον Τουμπά και κλήθηκε στο VAR από τον Φωτιά για να δει τη φάση. Έδειξε την άσπρη βούλα και ευστόχησε με δεύτερη προσπάθεια ο Τζούριτσιτς.

Στο 11' έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Τσαούση στον Καλάμπρια, ο Φωτιάς τον κάλεσε ξανά, όμως, δεν άλλαξε την απόφασή του κι ο Ζαρουρί ευστόχησε για το 2-0.

Στο 60' έδωσε πέναλτι σε μονομαχία του Ιβάν με τον Τουμπά. Ο Φωτιάς πάλι τον κάλεσε και ο Κατοίκος ακύρωσε το πέναλτι.

Στο 71' ο Πανσερραϊκός σκόραρε για το 3-1 με τον Ιβάν, όμως, το γκολ ακυρώθηκε, αφού ήταν οφσάιντ ο Καρέλης που έκανε το γύρισμα στον Ιβάν.