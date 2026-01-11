Πινέδα: «Μπήκαμε χαλαροί, να κάνουμε αυτοκριτική με πρώτο εμένα»

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ, με αντίπαλο τον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο πρώτο της παιχνίδι για το 2026, καθώς ήρθε ισόπαλη με τον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες μετά το ματς, ενώ τόνισε πως η ομάδα του μπήκε... χαλαρή και επισήμανε πως όλοι πρέπει να κάνουν αυτοκριτική με πρώτο τον ίδιο.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Μας κόστισε να μπούμε στο παιχνίδι ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες αλλά γνωρίζαμε πως δεν θα ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Άρη. Δεν κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι, πάντα λέω πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι ένα μάθημα για εμάς, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.

Αυτό που είδα είναι ότι σήμερα μπήκαμε αρκετά χαλαροί, δεν είχαμε μεγάλη ένταση όπως είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, όπως είπα και πριν πρέπει να βελτιωθούμε και να κάνουμε αυτοκριτική με πρώτο εμένα και να γίνουμε ανταγωνιστικοί όπως στα προηγούμενα παιχνίδια.

Το ματς Κυπέλλου της Τετάρτης δεν θα είναι εύκολο, είναι ένα νοκ άουτ ματς αλλά θεωρώ αν ο καθένας βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, τότε τα θα τα καταφέρουμε. Όλοι θελουμε να πάμε στον τελικό».