Οντουμπάτζο: «Ήταν δύσκολο που έπαιξα μετά από τόσο καιρό»

Οι δηλώσεις του Μόουζες Οντουμπάτζο στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η ΑΕΚ «άφησε» δυο βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Άρη και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μόουζες Οντουμπάτζο επανήλθε στην ενδεκάδα, λόγω της απουσίας του Λάζαρου Ρότα και στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA τόνισε πως ήταν δύσκολο για εκείνον που έπειαξε μετά από καιρό.

O Άγγλος ακραίος οπισθοφύλακας την τρέχουσα σεζόν μετράει μόλις πέντε εμφανίσεις, εκ των οποίων η προηγούμενη του στο πρωτάθλημα ήταν στο ματς της πρεμιέρας με τον Πανσερραϊκό, ως αλλαγή στο φινάλε.

Τελευταία εμφάνιση του 32χρονου μπακ ήταν στις 3 Δεκεμβρίου, όταν πήρε φανέλα βασικού στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ και έγινε αλλαγή στο 10ο λεπτό, λόγω τραυματισμού.

Οι δηλώσεις του Οντουμπάτζο

Για το ματς: «Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι. στόχος μας ήταν να έρθουμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη με τον ΟΦΗ. Γνωρίζουμε ότι δεν κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Mας δυσκόλεψε ο Άρης. Δεν θέλω να μιλήσω για τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Τετάρτης».

Για το πόσο δύσκολο ήταν για τον ίδιο που επανήλθε ως βασικός: «Δεν θα πω ψέματα. Ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μιλάμε όμως για τη δουλειά μας. Για το πάθος μου. Είμαι ευγνώμων που πήρα λεπτά συμμετοχής. Όσο περισσότερο παίζεις τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχεις, αλλά είμαι ευγνώμων για την αποψινή μου απόδοση».