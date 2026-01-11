Ο Τιν Γεντβάι με κεφαλιά μετά από ωραία σέντρα του Ζαρουρί έκανε στο 39' το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η πίεση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο συνεχίστηκε και μετά το 2-0, με τους «πράσινους» να καταφέρνουν να πετύχουν και τρίτο γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό. Συγκεκριμένα στο 39' οι γηπεδούχοι κέρδισαν κόρνερ, το οποίο και εκτέλεσαν με πάσα. Ο Ζαρουρί πήρε την μπάλα και έβγαλε ωραία σέντρα με τον Τιν Γεντβάι με κεφαλιά να σκοράρει κάνοντας το 3-0.

Ένα ακόμα γκολ για τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό που για ακόμα μία φορά έδειξε πόσο καλός είναι στις στημένες φάσεις. Ένα γκολ που βέβαια έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την ωραία σέντρα του Ζαρουρί.