Superleague, η βαθμολογία: «Χέρι - χέρι» ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη 2η θέση

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να φύγει νικήτρια από το «Κλ. Βικελίδης» ώστε να γυρίσει στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον βρίσκεται μαζί με τον ΠΑΟΚ στη 2η θέση στο -1 από τον Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα (16η αγωνιστική)

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Αρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 39

2. ΑΕΚ 38

3. ΠΑΟΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας AKTOR 13

12.Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Πανσερραϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.



H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

