Στο 57ο λεπτό ο Άρης σκόραρε για το 2-1 επί της ΑΕΚ ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε σε 2ο χρόνο μετά από τσεκάρισμα στο VAR.

Στο 57ο λεπτό ο Ντουντού έκανε το 2-1 για τον Άρη στον εντός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ. Ο Γένσεν πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Ντουντού, ο εξτρέμ του Άρη έκανε διαγώνιο σουτ, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα παρότι φάνηκε να την βρίσκει. Στην συνέχεια όμως ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει την φάση για φάουλ πάνω στον Ζοάο Μάριο από τον Ροζ στην αρχή της φάσης και εκείνος απεφάνθη ότι υπήρξε φάουλ. Έτσι δεν μέτρησε το γκολ αυτό.