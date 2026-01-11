Άρης - ΑΕΚ: Σκόραρε ο Ντουντού, ακυρώθηκε το γκολ για φάουλ του Ροζ
Στο 57ο λεπτό ο Ντουντού έκανε το 2-1 για τον Άρη στον εντός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ. Ο Γένσεν πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Ντουντού, ο εξτρέμ του Άρη έκανε διαγώνιο σουτ, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα παρότι φάνηκε να την βρίσκει. Στην συνέχεια όμως ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει την φάση για φάουλ πάνω στον Ζοάο Μάριο από τον Ροζ στην αρχή της φάσης και εκείνος απεφάνθη ότι υπήρξε φάουλ. Έτσι δεν μέτρησε το γκολ αυτό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.