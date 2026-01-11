Ένα πρόβλημα αφήνει εκτός τον Λάζαρο Ρότα από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με τον Μόουζες Οντουμπάτζο να ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας.

Χωρίς τον Ρότα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο αποψινό ματς με τον Άρη στο Βικελίδης, με το οποίο η Ένωση ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για το 2026 θέλοντας να παραμείνει στην κορυφή. Ο Έλληνας διεθνής μπακ έμεινε με ενοχλήσεις εκτός στην τελευταία προπόνηση, με τον Οντουμπάτζο να καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, ο Πήλιος επιλέγεται από τον Νίκολιτς για το αριστερό άκρο της άμυνας με τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ.

Όπως αναμενόταν οι Μαρίν και Πινέδα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς είναι αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και ο Κοϊτά θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Στον πάγκο της Ένωσης είναι τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Γκεοργκίεφ και Βάργκα μαζί με τους Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάνταλο, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμη και Ελίασον.