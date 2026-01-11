ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR: Ο Νους κέρδισε πέναλτι από τον Παπαδόπουλο για το 1-0
Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση επί του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο Ελλάδας ο ΟΦΗ προηγήθηκε και στο ματς πρωταθλήματος με τους Αρκάδες, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Στο 25ο λεπτό ο Νους απέφυγε τον Τριανταφυλλόπουλο, πάτησε περιοχή, έπεσε από μαρκάρισμα του Παπαδόπουλο και ο Τζήλο έδωσε πέναλτι. Ο αρχηγός των Αρκάδων διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση και διαμαρτυρήθηκε για φάουλ του Αργεντινού.
Ο VAR Kουμπαράκης συμφώνησε με τον Τζήλο για το πέναλτι και ο Τιάγκο Νους ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-0.
Ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός έφτασε τα 4 γκολ σε 18 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν, ενώ έχει δώσει και δυο ασίστ.
