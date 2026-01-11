Δεν προέκυψε πρόοδος στις επαφές ανάμεσα στόν Παναθηναϊκό και την Γοδόϊ Κρουζ το Σάββατο εξαιτίας του... γνωστού υπευθύνου, Χοσέ Μανσούρ. Η ακριβής διάρκεια του συμβολαίου του Σαντίνο Αντίνο.

Παναθηναϊκός και Αντίνο: Η μάχη συνεχίζεται! Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα ανάμεσα στο Τριφύλλι και την Γοδόϊ Κρουζ για την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta η Παρασκευή έφερε το... πρώτο φως στην υπόθεση, ωστόσο, το Σάββατο υπήρξε ξανά στασιμότητα εξαιτίας του γνωστού υπευθύνου, του ισχυρού άνδρα της Γοδόϊ, Χοσέ Μανσούρ.

Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι πως παρά την συζήτηση με συγκεκριμένους αριθμούς και όρους που είναι απόλυτα έτοιμος να καλύψει ο Παναθηναϊκός έχοντας ανέβει πλέον πάρα πολύ ψηλά στην υπόθεση, ο Μανσούρ συνεχίζει να κωλυσιεργεί, να κάνει τα... δικά του και να μην βοηθά ουσιαστικά, ώστε να υπάρξει deal με χρήματα που δεν θα μπορούσε ούτε να φανταστεί όταν ξεκινούσε η κουβέντα για την παραχώρηση του παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ, κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ!

Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναφέρει, κόντρα στο ρεύμα του «έχει κλείσει» από Αργεντινή και Ελλάδα, πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μανσούρ, η σχέση του με τον πρώην ατζέντη του Αντίνο και το προσωπικό συμφερόν να καταλήξει ο νεαρός άσος στην ομάδα του Μπουένος Άιρες.

Η πραγματικότητα για το συμβόλαιο του Αντίνο

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρθουμε σε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο υπήρχε σε λάθος διάσταση από την εκκίνηση του σίριαλ στα media.

Το συμβόλαιο του Αντίνο δεν ολοκληρώνεται στις 31.12.2026 όπως αναφέρει το Transfermarkt, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, κάτι που θα σήμαινε πως από την 1.7.2026 θα μπορούσε να συζητήσει με όποιον θέλει, να συμφωνήσει και να φύγει ως ελεύθερος το 2027(1/1) χωρίς η Γοδόϊ να βάλει ούτε δολάρια στα ταμεία της.

Η σύμβαση που έχει υπογράψει ο Αντίνο τον θέλει παίκτη του συλλόγου μέχρι τις 31.12.2027. Έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει ότι ο Μανσούρ δεν είναι τόσο πιεσμένος από τις καταστάσεις, όπως θα ήταν αν ίσχυε πως το συμβόλαιο εκπνέει στο τέλος του χρόνου.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να δίνει την «μάχη» του, ωστόσο, τα περιθώρια στενεύουν και η υπομονή αρχίζει να τελειώνει, σε μία ιστορία όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες, ανθρώπους και καταστάσεις θα είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Το Τριφύλλι τα έχει κάνει όλα σωστά, έχει στρώσει χαλί με δολάρια στα πόδια της Γοδόϊ αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει το... πράσινο φως του Μανσούρ.