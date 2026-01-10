Κέρκεζ: «Ο Ταρέμι είναι παίκτης μεγάλης κλάσης, τον ρώτησα για τη χώρα και την οικογένεια του»

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον Ολυμπιακό, στο Περιστέρι και η αναφορά στον Μεχντί Ταρέμι.

Ο Ατρόμητος στο πρώτο του ματς στο Περιστέρι για το 2026 ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 2-0. Ο προπονητής των Περιστεριωτών, Ντούσαν Κέρκεζ, μίλησε στην κάμερα της NOVA και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Μεχντί Ταρέμι, με τον οποίο είχε τετ α τετ αναφορικά με την κατάσταση στο Ιράν.

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ξέραμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα. Στο α’ ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, κάναμε πολλά λάθη στις πάσες και ήμασταν λίγο φοβισμένοι. Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό που είναι πολύ επιθετικός, εσύ πρέπει να είσαι περισσότερο επιθετικός και η κατοχή της μπάλα να είναι 50-50%, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε καλύτερα, ήρθε το δεύτερο γκολ από λάθος μας αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με το δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Με αυτές τις ομάδες ότι και να κάνεις είναι καλό, σίγουρα μπορούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε δουλειά, πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να πάμε να πάρουμε κάτι από κάθε παιχνίδι.

Παίκτες σαν τον Ταρέμι είναι μεγάλης κλάσης. Είναι normal άτομο, για μένα είναι σημαντικό όταν παίκτης αυτής της κλάσης ήρθε και μου έδωσε το χέρι του και μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Τον ρώτησα γι’ αυτό που γίνεται στην χώρα του για την οικογένεια του. Μπράβο του και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του και αυτό φαίνεται».

