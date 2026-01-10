Μαυρίας: «Πρέπει να τιμήσουμε τη φανέλα μας, που συμπληρώνει 100 χρόνια»

Οι δηλώσεις του Χάρη Μαυρία στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς «τρέχει» αρνητικό σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών, ενώ έχει κλείσει ένα μήνα δίχως γκολ. Ο Χάρης Μαυρίας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως όλη η ομάδα πρέπει να τιμήσει τη φανέλα του Τίτορμου, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας.

Μετά το ματς οι παίκτες πήγα μπροστά στη θύρα 6, όπου οι Warriors εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό τους για την ομάδα και επισήμανε πως ο κόσμος της ομάδας έχει απαιτήσεις και πρέπει να τους κάνουν περήφανους.

Οι δηλώσεις του Χάρη Μαυρία

Για την εικόνα του Παναιτωλικού: «Σίγουρα όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τα λάθη, τι φταίει για να βελτιωθούμε στη συνέχεια. Δύσκολα τα επόμενα παιχνίδια, είναι κομβικά. Φοράμε μία φανέλα που συμπληρώνει 100 χρόνια και πρέπει να την τιμήσουμε. Πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση και να φανούμε πολύ καλύτεροι».

Για το τι είχε ο ΠΑΟΚ και όχι ο Παναιτωλικός: «Θεωρώ ότι μπήκε πιο δυνατά στο ματς. Ίσως δεν είχαμε τόσο ενέργεια, φάνηκε πιο έτοιμος. Σε τέτοια ματς πρέπει να πιστεύεις παραπάνω στον εαυτό σου, να έχεις παραπάνω θάρρος. Κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε».

Για τη συνομιλία με τον κόσμο μετά το ματς: «Έχουν απαιτήσεις από μας, μας ακολουθούν-στηρίζουν παντού. Παίζουμε και για αυτούς να τους κάνουμε περήφανους. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και στο γήπεδο πρέπει να δείξουμε τι θέλουμε από τους εαυτούς μας και τι αξίζει στην ομάδα».