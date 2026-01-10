Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 3-0 για τον ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναιτωλικού.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο Αγρίνιο. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός «συνδέθηκε» για δεύτερη φορά με τα αντίπαλα δίχτυα και ανέβασε τη διαφορά στα τρία γκολ.

Στο 57ο λεπτό ο Τάισον έπαιξε κάθετα, ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα, η μπάλα κόντραρε στον Μαυρία και κατέληξε στον «Ντέλια», ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 0-3.