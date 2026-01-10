Θαυμάσιο γκολ του Γιακουμάκη για το 2-0 του ΠΑΟΚ εναντίον του Παναιτωλικού.

Ο ΠΑΟΚ στο 45'+1' βρήκε και δεύτερο γκολ εναντίον του Παναιτωλικού.

Ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε την αντεπίθεση σε στατική φάση των γηπεδούχων, ο Τάισον έδωσε στον Ζίβκοβιτς, αυτός πάλι στον Βραζιλιάνο, η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη, που έδωσε στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος έβγαλε φοβερή μπαλιά στον Γιακουμάκης, ο οποίος με γυριστό σουτ έκανε το 2-0.

Το γκολ του Γιακουμάκη