Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Φοβερή ασίστ Ζίβκοβιτς, ωραίο γκολ ο Γιακουμάκης
Θαυμάσιο γκολ του Γιακουμάκη για το 2-0 του ΠΑΟΚ εναντίον του Παναιτωλικού.
Ο ΠΑΟΚ στο 45'+1' βρήκε και δεύτερο γκολ εναντίον του Παναιτωλικού.
Ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε την αντεπίθεση σε στατική φάση των γηπεδούχων, ο Τάισον έδωσε στον Ζίβκοβιτς, αυτός πάλι στον Βραζιλιάνο, η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη, που έδωσε στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος έβγαλε φοβερή μπαλιά στον Γιακουμάκης, ο οποίος με γυριστό σουτ έκανε το 2-0.
Το γκολ του Γιακουμάκη
@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
