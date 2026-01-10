Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Κωνσταντέλια για το 0-1 και το δοκάρι του Ζαφείρη
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 0-1 απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με σκόρερ τον Κωνσταντέλια, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του σκόραρε με κεφαλιά.
Ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε από όλους, ο Κένι επιχείρησε νέο γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Κωνσταντέλιας με κεφαλιά βρήκε δίχτυα.
Ο ΠΑΟΚ στο 31' άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Τάισον στη μικρή περιοχή σημάδεψε τον Κουτσερένκο και στη συνέχεια το αριστερό σουτ του Ζαφείρη κόντραρε και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ.
