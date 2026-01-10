Λόγω των ισχυρών ανέμων το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αστέρα AKTOR δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο και η αποστολή των Αρκάδων θα μείνει στην Αθήνα το Σάββατο.

Μεγάλη ταλαιπωρία για την αποστολή του Αστέρα Τρίπολης που ταξίδευε για το Ηράκλειο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Η αποστολή των Αρκάδων πέταξε κανονικά για το Ηράκλειο από το Ελευθέριος Βενιζέλος, όμως το αεροπλάνο δεν κατέστη δυνατό να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το αεροπλάνο ήταν μισή ώρα πάνω από το Ηράκλειο στην προσπάθειά του να προσγειωθεί.

Τελικά δεν τα κατάφερε με συνέπεια να επιστρέψει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η αποστολή του Αστέρα θα διανυκτερεύσει το Σάββατο στην Αθήνα και θα πετάξει αυθημερόν στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ.