Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Η πλακέτα 100 ετών του Δικεφάλου στους Αγρινιώτες

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Η πλακέτα που έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στο Αγρίνιο μάχονται Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ, δύο ομάδες που το 2026 γιορτάζουν 100 χρόνια ιστορίας.

Πριν το ματς ο ΠΑΟΚ έδωσε πλακέτα στον Παναιτωλικό, αφού είναι το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος στη χρονιά που και οι δύο ομάδες κλείνουν 100 χρόνια ζωής σε μια έτσι κι αλλιώς ξεχωριστή σεζόν για τους δύο ιστορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης και του Αγρινίου.

Οι Αγρινιώτες ιδρύθηκαν στις 9 Μαρτίου 1926 και στις 20 Απριλίου του ίδιου έτους το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση αριθμό 822 αναγνώρισε και επίσημα τον ΠΑΟΚ.

