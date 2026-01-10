Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet: Το γκολ του Πόκορνι στο 89' για το 1-1
Το γκολ του Πόκορνι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet.
Η Κηφισιά πίεσε στο φινάλε την ΑΕΛ Novibet και κατάφερε να σκοράρει για το 1-1.
Στο 89' οι γηπεδούχοι είχαν και νέο δοκάρι σε κεφαλιά του Μούσιολικ.
Στην εξέλιξη της φάσης, όμως, ο Πατήρας έβγαλε τη σέντρα με το αριστερό από δεξιά, ο Πόκορνι στο δεύτερο δοκάρι με γυριστό σουτ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο, που δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση, για το τελικό 1-1.
Το γκολ της Κηφισιάς
