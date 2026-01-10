Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet: Το γκολ του Πόκορνι στο 89' για το 1-1

Γιώργος Σακελλαρίου
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

bet365

Το γκολ του Πόκορνι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet.

Η Κηφισιά πίεσε στο φινάλε την ΑΕΛ Novibet και κατάφερε να σκοράρει για το 1-1.

Στο 89' οι γηπεδούχοι είχαν και νέο δοκάρι σε κεφαλιά του Μούσιολικ.

Στην εξέλιξη της φάσης, όμως, ο Πατήρας έβγαλε τη σέντρα με το αριστερό από δεξιά, ο Πόκορνι στο δεύτερο δοκάρι με γυριστό σουτ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο, που δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση, για το τελικό 1-1.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Το γκολ της Κηφισιάς

 

@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Σαρελάς
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα