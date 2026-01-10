Ο Μασόν αποβλήθηκε για ΑΕΛ Novibet, η οποία είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 εναντίον της Κηφισιάς.

Η ΑΕΛ Novibet στο 65' έμεινε με δέκα παίκτες κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Μασόν στο ντεμπούτο του αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Σιδηρόπουλο, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων, οι οποίοι φώναζαν ότι υπάρχει τράβηγμα της φανέλας του Μασόν από αντίπαλο.

Να σημειωθεί ότι μετά το 1-0 η ΑΕΛ Novibet είχε απίθανη ευκαιρία για ένα ακόμα γκολ. Ο Τούπτα από δεξιά γύρισε στον Φαρίγκρα κι αυτός με προβολή σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο 68' κι ενώ είχαν αριθμητικό μειονέκτημα, οι Θεσσαλοί σπατάλησαν νέα μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Τούπτα βγήκε τετ α τετ με τον Ραμίρες, ο οποίος απέκρουσε κι έσωσε την ομάδα του από ένα δεύτερο γκολ.