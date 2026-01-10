Δείτε ποιες είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές σε σχέση με τον δραματικό αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Αντώνης Τσιφτσής βρίσκεται κανονικά στην αποστολή και επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα παίρνει κι ο Γιώργος Γιακουμάκης, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να μένει αυτή τη φορά στον πάγκο.

Στην αμυντική γραμμή, ο Λουτσέσκου δίνει φανέλα βασικού στον Αλεσάντρο Βολιάκο στο κέντρο της άμυνας, διατηρώντας τους υπόλοιπους τρεις, Κένι, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Παράλληλα, δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ ξεκινάει ο Χρήστος Ζαφείρης για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.

Η μεσοεπιθετική τριάδα παραμείνει αμετάβλητη, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεξιά, τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο και τον Τάισον στα αριστερά, πίσω από τον Γιακουμάκη που θα πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Τέιλορ λόγω ίωσης.