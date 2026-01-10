Διαβάστε στο Gazzetta τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος της Γοδόϊ Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, ήταν αδιάλλακτος, μη συνεργάσιμος, έκανε το δικό του παιχνίδι για τον Σαντίνο Αντίνο, θέλοντας να στείλει εκβιαστικά τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ. Τόσο επικοινωνιακά όσο και πίσω από τις κλειστές πόρτες της διαπραγμάτευσης με τον Παναθηναϊκό, ο ισχυρός άνδρας του αργεντινίκου συλλόγου δεν έδειχνε καμία διάθεση συνεργασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ του Gazzetta αυτή η στάση άλλαξε τα ξημερώματα του Σαββάτου και για πρώτη φορά μπήκε στο τραπέζι αντιπρόταση στα όσα προσέφερε ο Παναθηναϊκός, που δεν είχαν καμία επαφή με τα 8 εκατομμύρια ευρώ που δήθεν αρνήθηκε ο Μανσούρ σύμφωνα με μερίδα των media στην Αργεντινή.

Μέσα στη διαδικασία, το Τριφύλλι έκανε ένα βήμα μπροστά και οι πιθανότητες για happy end αυξήθηκαν. Μέχρι εκεί, όμως. Ούτε συμφωνία υπάρχει, ούτε υπογραφές, ούτε τελειωμένη υπόθεση, όπως δεν υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες, όπως ανέφερε ξανά μερίδα των δημοσιογράφων στη χώρα του τανγκό.

Αυτό που προέκυψε είναι ένα πρώτο... φως για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, καθώς οι συζητήσεις θα συνεχιστούν εντατικά και το Σάββατο και θα φανεί αν ο Μανσούρ όντως θέλει να γίνει το deal ή απλά κερδίζει χρόνο.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, συνεχώς βελτιώνει την προσφορά του που δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της Ρίβερ, ο παίκτης και η οικογένειά του πιέζουν αφόρητα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε εντός της ημέρας...