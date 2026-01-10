«Έκλεισε στην Λοτζ ο Ντραγκόφσκι, περνάει ιατρικά την Κυριακή»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έκλεισε στην Βίντσεβ Λοτζ.

Η πολωνική ιστοσελίδα «meczyki» αναφέρε σε σημερινό ρεπορτάζ της πως ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Βίντσεβ Λοτζ, αφού επετεύχθη συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με τον Παναθηναϊκό.

Η πολωνική ομάδα δεν ήταν ικανοποιημένη με τους δύο τερματοφύλακές και γι' αυτό άδραξε την ευκαιρία και κινήθηκε για τον διεθνή Πολωνό κίπερ των «πρασίνων», ο οποίος είχε κατρακυλήσει στην ιεραρχία της ομάδας του για τη θέση «1».

Η μετακίνησή του στην Λοτζ θα γίνει με κανονική μεταγραφή και ο 28χρονος πορτιέρε του «τριφυλλιού» αναμένεται να βρεθεί στην Πολωνία την Κυριακή (11/01) για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να τελειώσει και το διαδικαστικό μέρος της μεταγραφής του.

Την φετινή σεζόν έκανε 14 συμμετοχές με την φανέλα του Παναθηναϊκού κρατώντας τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία του.