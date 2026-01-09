Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχουν «εξαφανιστεί» από τον κόσμο της ομάδας του Ολυμπιακού.

Από την πρώτη κιόλας μέρας κυκλοφορίας τους τα εισιτήρια για τους φίλους του Ολυμπιακού ως προς το ματς με τον Ατρόμητο εξαντλήθηκαν. Sold out λοιπόν και στο Περιστέρι για τους Πειραιώτες, που θα έχουν πάνω από 1.000 φίλους τους στο γήπεδο το απόγευμα του Σαββάτου. Φυσικά έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ σημαντικό αγώνα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, οπότε έχει την αξία του το ότι ο 12ος παίκτης των Πειραιωτών θα είναι στο γήπεδο.