Ολυμπιακός: Έγιναν... καπνός από τους φίλους των Πειραιωτών τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ατρόμητο
Από την πρώτη κιόλας μέρας κυκλοφορίας τους τα εισιτήρια για τους φίλους του Ολυμπιακού ως προς το ματς με τον Ατρόμητο εξαντλήθηκαν. Sold out λοιπόν και στο Περιστέρι για τους Πειραιώτες, που θα έχουν πάνω από 1.000 φίλους τους στο γήπεδο το απόγευμα του Σαββάτου. Φυσικά έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ σημαντικό αγώνα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, οπότε έχει την αξία του το ότι ο 12ος παίκτης των Πειραιωτών θα είναι στο γήπεδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.