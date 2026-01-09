Καλογερόπουλος για τον Ρέτσο: «Δεν πέφτει να σε φάει στο λάθος, πάντα σε βοηθά»
Ο νεαρός στόπερ, Αλέξης Καλογερόπουλος, μίλησε στη NOVA πριν από το Ατρόμητος - Ολυμπιακός. Ανάμεσα στα άλλα και μιλώντας για τον Ρέτσο, αρχηγό του Ολυμπιακού, σχολίασε: «Απ' όλους τους αρχηγούς που έχω δει εμένα μου βγάζει κάτι διαφορετικό. Με βοηθάει συνέχεια για να βγάζω τον καλύτερο μου εαυτό.
Ακόμα και όταν κάνω λάθη με βοηθάει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα πέσουν να σε φάνε (στο λάθος ή στα λάθη). Πάντα σε βοηθά να γίνεις καλύτερος». Εκτός αυτού διευκρίνισε πώς ζει το όνειρό του παίζοντας στην ομάδα που αγαπά από μικρός.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.