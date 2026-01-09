Ο Αλέξης Καλογερόπουλος μίλησε στην κάμερα της NOVA για τον Παναγιώτη Ρέτσο, αρχηγό του Ολυμπιακού και συμπαίκτη του, εκφράζοντας την άποψή του.

Ο νεαρός στόπερ, Αλέξης Καλογερόπουλος, μίλησε στη NOVA πριν από το Ατρόμητος - Ολυμπιακός. Ανάμεσα στα άλλα και μιλώντας για τον Ρέτσο, αρχηγό του Ολυμπιακού, σχολίασε: «Απ' όλους τους αρχηγούς που έχω δει εμένα μου βγάζει κάτι διαφορετικό. Με βοηθάει συνέχεια για να βγάζω τον καλύτερο μου εαυτό.

Ακόμα και όταν κάνω λάθη με βοηθάει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα πέσουν να σε φάνε (στο λάθος ή στα λάθη). Πάντα σε βοηθά να γίνεις καλύτερος». Εκτός αυτού διευκρίνισε πώς ζει το όνειρό του παίζοντας στην ομάδα που αγαπά από μικρός.