H αποστολή του Παναιτωλικού για το πρώτο εντός έδρας ματς για το 2026, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (10/1, 19:30). Μέσα ο Κουτσενέρνκο, εκτός Μπουχαλάκης και Σμυρλής.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι του στο Αγρίνιο στο έτος της συμπλήρωσης ενός αιώνα ιστορίας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου είναι για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας τερματοφύλακας, Γεβγέν Κουτσερένκο.

Από την άλλη εκτός παραμένει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, όμως από την άλλη επέστρεψε στην αποστολή ο Γιώργος Αγαπάκης. Ο διεθνής Έλληνας χαφ αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος στον αγώνα της επόμενης αγωνιστικής, με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στο Αγρίνιο.

Το νεότερο όνομα στο ιατρικό δελτίο είναι ο Λάμπρος Σμυρλής, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Από εκεί και πέρα αναμενόμενα είναι εκτός ο Χόρχε Αγκίρε και ο Σεμπάστιαν Μλάντεν, ενώ στην αποστολή επέστρεψε ο Τζέισον Τσούρα.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.