Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό και ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται να βρίσκεται για πρώτη φορά στις επιλογές σε ματς πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος για το 2026 και ο Ραζβάν Λοτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε στην τελευταία προπόνηση να μην έχει στη διάθεση του τους Μύθου, Παβλένκα, Λόβρεν και Ιβάνουσετς ενώ κανονικά στη διάθεση του θα είναι ο Χρήστος Ζαφείρης.

Αναλυτικά:

«Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (09.01) στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα, όπως συνηθίζεται την παραμονή του αγώνα, περιελάμβανε δουλειά στην τακτική και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Μύθου προπονήθηκε ατομικά, ο Λόβρεν έβγαλε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Ιβανούσετς και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία».