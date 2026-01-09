Πόσους θα φέρει ο ΠΑΟΚ από τη δεύτερη ζώνη;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και την πιο μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην ομάδα του Λουτσέσκου αυτή την περίοδο οπότε και κρίνονται οι στόχοι.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το 2025 με μία πολύ καλή εμφάνιση σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και άνοιξε το 2026 με μία εξίσου καλή ποδοσφαιρική προσπάθεια κόντρα στον Ατρόμητο. Κοινό σημείο ο κορμός παικτών που χρησιμοποίησε ο Λουτσέσκου…

Αν και βρισκόμαστε σε περίοδο πολλών τραυματισμών και προβλημάτων για τον ΠΑΟΚ, είναι φανερός ο βασικός κορμός με τον οποίο ο Δικέφαλος πορεύεται και μπορεί να φθάσει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Δεν θέλει ούτε σκέψη, ούτε ρεπορτάζ για να τους μετρήσεις.

- Ο Μιχαηλίδης είναι ο κορυφαίος στόπερ της ομάδας, δίπλα του συνήθως είναι ο Κεντζιόρα.

- Πλάγια στα μπακ οι καλύτεροι είναι Κένι και Μπάμπα, όσο και αν ο δεύτερος δεν είναι στα επίπεδα περασμένων ετών.

- Κεντρικά στα χαφ το αναμφισβήτητα καλύτερο δίδυμο, οι παίκτες που -προς το παρόν- μαζί παίζουν πιο αποδοτικά στις φάσεις του παιχνιδιού, είναι οι Μεϊτέ και Οζντόεφ.

- Η καλύτερη γραμμή μεσοεπιθετικών στην Ελλάδα εδώ και χρόνια αποτελείται από τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον.

- Ο Γιακουμάκης στην επίθεση είναι με διαφορά ο καλύτερος και πολυτιμότερος για το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Λουτσέσκου

- Στο τέρμα ο Παβλένκα είναι ο πρώτος, αλλά ο ΠΑΟΚ με μεγάλη επιτυχία φέτος έχει αναδείξει και τον Τσιφτσή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέχρι τώρα αυτοί οι παίκτες αποτελούν τον βασικό κορμό του ΠΑΟΚ, με αυτούς ο Δικέφαλος μπορεί να φθάσει στο απόγειο της απόδοσής του και να κερδίσει σε οποιοδήποτε γήπεδο, παίζοντας εξαιρετικά το συνδυαστικό του ποδόσφαιρο, έχοντας καλή αποτελεσματικότητα και στις επιθετικές μεταβάσεις, χωρίς να εκτίθεται στις αμυντικές.

Να το ξεκαθαρίσουμε: Έτσι, ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ παίρνει πρωτάθλημα. Το ξέρει καλά και ο Λουτσέσκου ότι σε περασμένα χρόνια πριν το 2024 η ομάδα του λύγιζε στο τέλος επειδή δεν στηρίζονταν σε πολλούς παίκτες. Πριν δύο χρόνια έκανε την ΤΕΛΕΙΑ διαχείριση ανοίγοντας πολύ το rotation, η ομάδα έβγαλε ΜΟΝΟ τέσσερις θλάσεις και στο τέλος έκλεισε θριαμβευτικά τη χρονιά κατακτώντας το πρωτάθλημα, αφού είχε φθάσει και στους οκτώ του Conference. Ένας συνδυασμός ανεπανάληπτος για την ιστορία του ΠΑΟΚ.

ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΦΤΑ-ΟΚΤΩ ΠΑΙΚΤΕΣ

Το ζήτημα λοιπόν είναι πόσοι και ποιοι θα έρθουν από την δεύτερη ζώνη για να γίνουν πολύτιμοι στη λειτουργία της ομάδας και στην προσπάθεια κατάκτησης στόχων.

Στην άμυνα τα δύο αναπληρωματικά μπακ θα παίξουν. Ο Τέιλορ όμως και ο Σάστρε πρέπει να ανέβουν πολύ για να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ.

Στα στόπερ ο Λόβρεν έκανε τη δουλειά στο πρώτο κομμάτι, αλλά έχει κοιλιακούς προσαγωγούς και δεν είναι σίγουρος για τη συνέχεια. Ο Βολιάκο υπολείπεται και… κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ποντάρει και στη μεταγραφή που θα κάνει.

Στα χαφ λύσεις υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι πότε και πόσο καλά θα προσαρμοστεί στα νέα τακτικά δεδομένα ο Ζαφείρης. Μεγάλος παίκτης που μόνος του δεν θα ανεβάσει τον ΠΑΟΚ, αλλά με τους άλλους μαζί μπορεί να τον εκτοξεύσει σε άλλα επίπεδα. Μαζί και οι Καμαρά-Μπιάνκο.

Μεσοεπιθετικά ο Πέλκας έλειψε, ο Ντεσπόντοφ είναι πολύ ασταθής και ο Ιβανούσετς δεν έχει βγάλει σταθερά την ποιότητά του στο γήπεδο.

Στα φορ τέλος, αριθμητικά υπάρχουν άλλες τρεις λύσεις μετά τον Γιακουμάκη και μακάρι για τον ΠΑΟΚ να τον πλησιάσουν σε προσφορά.

Είναι δώδεκα παίκτες… δεύτερης ζώνης η απόδοση των οποίων θα κρίνει το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ και το πώς θα παίζει ταυτόχρονα και στην Ευρώπη.

Ο κόσμος πιστεύει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα οι μεταγραφές αποτελούν τη λύση. Μακάρι να ήταν έτσι και ο καθένας να αγόραζε αλλά να μην έχτιζε ομάδες… Κακά τα ψέματα, οι ομάδες που πετυχαίνουν συνήθως χτίζονται και σπάνια… αγοράζονται. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει στόπερ εκεί που καίγεται για τώρα και το μέλλον, θα πάρει και ένα μπακ για τώρα και το μέλλον αλλά… Αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι τους στόχους του θα τους κρίνουν οι δύο -ακόμη- μεταγραφές και όχι οι 12 παίκτες που ήδη δουλεύουν με τους άλλους 12 που πρωταγωνιστούν; Αν 6-7-8 από τους 12 δεύτερης γραμμής δεν πλησιάσουν στα στάνταρ των πρώτων, δύσκολα τα πράγματα…

Ο Τέιλορ. Ο νέος στόπερ. Ο Ζαφείρης με τον Καμαρά. Ο Πέλκας με τον Ντεσπόντοφ. Να βγει και ο Γερεμέγεφ! Έτσι ναι! Αν το rotation φθάσει στους 18-19 και γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς, ο ΠΑΟΚ θα πετύχει.

* Σήμερα λένε είναι μία συνάντηση του… εξυγιαντή Γιάννη που εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει το 50-50 σε ένα καθαρό ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε, τι άλλο να γράψουμε μετά από αυτά; Είναι ποτέ δυνατόν;