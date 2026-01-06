Ο Τετέ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συφμωνία του Τριφυλλιού με την Γκρέμιο!

Ο Τετέ φαίνεται πως... βιάζεται να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με ανάρτηση του στο Instagram αποχαιρετήσει το Τριφύλλι, παρόλο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του Τριφυλλιού με την Γκρέμιο για τη μεταγραφή του!

Oι Πράσινοι αγόρασαν τον Τετέ το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, αντί περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος εξτρέμ σε 76 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό μέτρησε 76 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 10 ασίστ.

Η ανάρτηση του Τετέ

«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί.

Έκανα αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα: Να παίζω ποδόσφαιρο.

Έπαιξα με όλη μου τη θέληση και την καρδιά στο χορτάρι.

Γι’ αυτό θα πω “εις το επανιδείν” στους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το καλύτερο βήμα στην καριέρα μου ως τώρα.

Εδώ εξελίχθηκα, έμαθα και κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου».