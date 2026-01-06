Το πρώτο μήνυμα του Μπάρναμπας Βάργκα ως παίκτης της ΑΕΚ και το «αντίο» του στη Φερεντσβάρος.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι με κάθε επισημότητα ο νέος φορ της ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3,5 ετών και ανακοινώθηκε πλέον από το Δικέφαλο.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ο 31χρονος επιθετικός αναφέρθηκε στους στόχους του με την κιτρινόμαυρη φανέλα και έκανε ειδικη αναφορά στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους», ανέφερε ο νεοαποκτηθέντας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Το «αντίο» του Βάργκα στη Φερεντσβάρος

Η Ένωση επένδυση 4,5 εκατομμύρια για να αγοράσει τον Βάργκα από τη Φερεντσβάρος. Ο 31χρονος striker προέρχεται από... γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν, με 20 γκολ και 5 ασίστ, σε 29 εμφανίσεις, ενώ στα 3,5 χρόνια που έπαιζε στους Ούγγρους σκόραρε 70 φορές και μοίρασε 22 ασίστ σε 113 εμφανίσεις, ενώ πανηγύρισε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα της πατρίδας του (2023-25).

Ο Ούγγρος επιθετικός με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τη μέχρι πρότινος ομάδα του.

«Σε ευχαριστώ για όλα, Φερεντσβάρος! Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο μου εδώ, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και κάθε άτομο που εργάζεται στον σύλλογο, και σε εσάς τους οπαδούς για τη συνεχή υποστήριξή σας. Με πολλές αναμνήσεις και εμπλουτισμένη εμπειρία, προχωράω σε μια νέα πρόκληση», ανέφερε στο post του ο Βάργκα.