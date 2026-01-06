Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού σε συνέντευξή του στην Ιταλία αποκάλυψε την μεγάλη του αγάπη για τα αυτοκίνητα και την Formula 1.

Ο Λορέντζο Πιρόλα μίλησε στην ιταλική ιστοσελίδα Fanpage για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Για την ζωή του στην Ελλάδα τόνισε ότι «έχω προσαρμοστεί πολύ καλά. Το κλίμα και η κουλτούρα μοιάζουν πολύ με την Ιταλία. Η γλώσσα για μένα ήταν σαν μία πρόκληση αρχικά αλλά τώρα μιλάω πολύ καλά αγγλικά με τους συμπαίκτες μου και αυτό βοήθησε και την προσωπική μου εξέλιξη». Στην συνέντευξη αναφέρεται πώς ο Πιρόλα έκανε μαθήματα αγγλικών για να ανταποκριθεί, κάτι λογικό.

Για το πώς περνά τον ελεύθερο χρόνο του είπε: «Τα πρωινά είμαι στο προπονητήριο και τα απογεύματα με την οικογένειά μου. Κάνω βόλτες με την γυναίκα μου και το παιδί μου και τρώμε μαζί. Είμαι πολύ μεγάλος φαν της Formula 1 και προσπαθώ πάντα να βλέπω τους αγώνες. Έχω μεγάλο πάθος για τα αυτοκίνητα».

Ο αγαπημένος του οδηγός είναι «ο Σαρλ Λεκλέρ. Φέτος ήλπιζα σε πολύ καλή απόδοση από τον Φερστάπεν γιατί το άξιζε για το come back που έχει κάνει. Ανάμεσα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και σε μία κούρσα της F1 πάντα θα διαλέγω την κούρσα». Στην ερώτηση εάν το εννοεί απάντησε: «Ναι δίχως αμφιβολία. Ο μπαμπάς μου πέρασε αυτό το πάθος. Μου αρέσει να πηγαίνω για καρτ και γενικά μου αρέσουν πολύ τα αυτοκίνητα. Είναι κάτι που ακολουθώ με μεγάλο πάθος».