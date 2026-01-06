Ολυμπιακός: «Τρέχει» για Ατρόμητο ο Ρέτσος, τι συμβαίνει με Μπιανκόν και Ροντινέι
Την κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου θα αξιολογεί μέρα με τη μέρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ο έμπειρος στόπερ έκανε μία χειρουργική επέμβαση στο χέρι και έτσι θα... τρέξει να προλάβει τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός τεχνικός θα μπορεί να υπολογίζει τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος είναι καλά και ο... συναγερμός από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ φαίνεται ότι έληξε. Μην ξεχνάμε ότι ο Λορέντσο Πιρόλα είναι off και όλα δείχνουν ότι δεν θα προλάβει το ματς κόντρα στον Ατρόμητο.
Τέλος, έτοιμος για να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι της Stoiximan Superleague για το 2026 είναι ο Ροντινέι
