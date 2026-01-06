Τελικά ποιό είναι το πραγματικό ύψος του Λούκας Τσάβες που παίρνει ο Παναθηναϊκός

Μάθαμε το πραγματικό ύψος του Λούκας Τσάβες που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Ο κανόνας για τους τερματοφύλακες είναι οτι πρέπει να έχουν μπόι... Ωστόσο σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις και ο Λούκας Τσάβες είναι μία από αυτές, καθώς οι αποδεδειγμένες ικανότητές του είναι τέτοιες που απομακρύνουν κάθε αμφιβολία για το αν είναι σωστή η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Πόσω μάλλον όταν αυτές, έχουν δοκιμαστεί, όχι σε μία μεγάλη ομάδα που η πίεση που δέχεται το τέρμα είναι μικρή, αλλά σε μία μικρομεσαία όπως ο Παναιτωλικός και μάλιστα για περίπου 1,5 χρόνο.

Βλέποντάς τον λοιπόν να υπερασπίζεται την εστία της ομάδας του Αγρινίου από την αρχή της περσινής σεζόν, εύλογα υπήρχε το ερώτημα «πόσο ύψος έχει;», όμως ψάχνοντας online βρίσκει κανείς διαφορετικές εκδοχές.

Η Wikipedia, το Trasnfermarkt, αλλά και το επίσημο site της Super League τον δίνει στο 1,82, ενώ σε site της Λατινικής Αμερικής τον βρίσκει κανείς στο 1,78. Καμία από αυτές όμως δεν είναι η σωστή.

Το πραγματικό ύψος του Αργεντίνου τερματοφύλακα είναι 1,79 σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις που του έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Οι όροι της απόκτησης Τσάβες

Θυμίζουμε οτι ο ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο αποκάλυψε και το οικονομικό μέρος του deal της απόκτησης του Λούκας Τσάβες: «Ο Παναθηναϊκός, παίρνει δανεικό τον 30χρονο Τσάβες, μετά το πέρασμά του από τον Παναιτωλικό, με οψιόν αγοράς ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 850.000 ευρώ) για το 80% των δικαιωμάτων του. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε»

