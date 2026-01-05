Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επικείμενη πώληση του Ματέους Τετέ στη Γκρέμιο και βάζει στη ζυγαριά τα θετικά και τα αρνητικά της απόφασης του Παναθηναϊκού.

Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Τετέ. Μέσα σε έξι μήνες ο Παναθηναϊκός κάνει τις τρεις ακριβότερες πωλήσεις της ιστορίας του. Σωστά πωλήθηκε ο Φώτης στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας αντί 22 εκατ. Ευρώ; Πολύ σωστά, αφού είχε προηγηθεί το μέγα λάθος (του Αλαφούζου και του ιδίου του παίκτη) την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν απορριφθεί προτάσεις ύψους +30 εκατ. Ευρώ. Σωστά πωλήθηκε ο «Βάγια» στην Σπόρτινγκ αντί 12 εκατ. Ευρώ; Πολύ σωστά! Μάλιστα σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ήταν σημαντικός και θετικός για τον Παναθηναϊκό ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τις υποθέσεις ο Γιάννης Παπαδημητρίου (που είχε κάνει άλλα, πάμπολλα λάθη, αλλά να είμαστε δίκαιοι), καθώς η πορτογαλική ομάδα είχε ξεκινήσει από πολύ πιο χαμηλά τις προσφορές της. Τι ήταν λάθος; Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Παναθηναϊκός τα επιπλέον από τα προϋπολογισμένα χρήματα στο ετήσιο μπάτζετ του που μπήκαν στο ταμείο από τις πωλήσεις των δύο διεθνών Ελλήνων.

Mια χαρά deal, αλλά τι σκέφτεται ο οπαδός;

Κι ερχόμαστε στην περίπτωση του Τετέ: 6.2 εκατ. Ευρώ + 20% ποσοστό μεταπώλησης. Μια χαρά deal για τον Στέφανο Κοτσόλη που το έκλεισε, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε κοστίσει 4.7 εκατ. Ευρώ στους Πράσινους. Ομως κι αυτή η πώληση, ενός βασικού και ποιοτικού παίκτη, όπως ήταν και οι Ιωαννίδης – Βαγιαννίδης, τελικά θα αξιολογηθεί ως «σωστή» ή «λανθασμένη» στη συνείδηση του οπαδού του Παναθηναϊκού από την επόμενη μέρα. Είναι στρεβλό αυτό το σκεπτικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα για όλες τις ομάδες όταν πωλούν βασικούς, καλούς παίκτες τους. Ο αντικαταστάτης ή οι αντικαταστάτες και η συνολική εικόνα της ομάδας, σε συνδυασμό με το ποσό που παίρνει η ομάδα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την αξιολόγηση μιας πώλησης στο νου του οπαδού.

Ο παίκτης ήθελε να φύγει κι αυτό δεν είναι λίγο...

Κάπου εδώ, βέβαια, λησμονούμε ή υποτιμάμε μια σημαντική παράμετρο. Το «θέλω» του παίκτη. Ο Ιωαννίδης, για παράδειγμα, πέρυσι δεν «τρελαινόταν» για μεταγραφή. Eφέτος την ήθελε. Ο Τετέ, λοιπόν, την ήθελε περισσότερο! Και σ' αυτές τις περιπτώσεις, αφού τον πουλήσεις όσο καλύτερα μπορείς, πρέπει να καθίσεις και να προβληματιστείς, να συζητήσεις, να ψάξεις βαθιά για να βρεις τους λόγους για τους οποίους ένας πραγματικά ικανός εξτρέμ σε σούπερ ηλικία μέσα σε ενάμισι χρόνο προτιμά εσένα μετά τη Γαλατά, αλλά μετά θέλει να αποχωρήσει!

Τι χάνει λοιπόν, ο Παναθηναϊκός; Χάνει έναν παίκτη ο οποίος σπανίως τραυματίζεται! Κι αν δούμε τι έχει συμβεί εφέτος με πάμπολλους παίκτες (και κορυφαία παραδείγματα αυτά των Πελίστρι και Ντέσερς) θα αντιληφθούμε καλύτερα και μια από τις ωραίες ατάκες των Αμερικανών για τον αθλητισμό: “Availability is the best ability”. Δηλαδή «η διαθεσιμότητα είναι η μεγαλύτερη ικανότητα». Και ο Ματέους Τετέ, σ’ αυτόν τον ενάμιση χρόνο παρουσία του στον Παναθηναϊκό ήταν… πολύ διαθέσιμος! Πέρυσι αγωνίστηκε σε 49 ματς όλων των διοργανώσεων και εφέτος έχει ήδη προλάβει να παίξει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου σε 27 παιχνίδια! Στα περισσότερα ως βασικός.

Τι χάνει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός χάνει επίσης έναν παίκτη ο οποίος ήταν σημείο αναφοράς σε μια ομάδα που δεν έχει και πολλά είναι η αλήθεια αυτή την περίοδο… Ο Τετέ είναι από τους εξτρέμ που δεν κρύβονται και δεν χάνουν εύκολα την μπάλα. Βρίσκει δύσκολα το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά κερδίζει φάουλ και κόρνερ, ντριμπλάρει, κάνει κάθετες πάσες, προσπαθεί για συνδυασμούς, φθείρει και κουράζει την αντίπαλη άμυνα, μπορεί να παίξει και σε αντεπιθέσεις και με κλειστές άμυνες. Και ο Παναθηναϊκός εφέτος δεν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ισως το βρει στον ταχύ, ορεξάτο και δυναμικό, Ανδρέα Τεττέη…

Χάνουν επίσης οι Πράσινοι έναν παίκτη ο οποίος είναι στα 26 του, σε σούπερ παραγωγική ηλικία. Έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι ούτε νεαρός και άπειρος για να χρειάζεται «ψήσιμο», ούτε στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Κι έναν παίκτη που βρισκόταν στην ευρωπαϊκή λίστα του που φτωχαίνει ενόψει Φερεντσβάρος και Ρόμα.

Εχει βάλει όσα γκολ πέτυχε ο Καλάμπρια...

Από την άλλη πλευρά, ο Τετέ ουδέποτε «δικαιολόγησε» τα σχεδόν πέντε εκατ. ευρώ που δόθηκαν για την απόκτησή του. Ούτε ασφαλώς τα 2,8 εκατ. Ευρώ που έπαιρνε ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Stoiximan Superleague! Για να είμαστε ακριβείς, το έκανε μόνο στο πρώτο μισό της περυσινής σεζόν, όταν ο Ιωαννίδης δεν μπορούσε να σκοράρει με τίποτα και τον Παναθηναϊκό κρατούσαν όρθιο ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με τον Φίλιπ Τζούρισιτς! Πέρυσι πέτυχε συνολικά 11 γκολ, αλλά το τελευταίο του στο πρωτάθλημα επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο και στα play offs ήταν απογοητευτικός! Εφέτος έχει πετύχει μόλις δύο γκολ, παρότι έχει το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από όλους του μεσοεπιθετικούς της ομάδας! Εχει πετύχει, δηλαδή όσα και ο Καλάμπρια που έχει τα μισά λεπτά συμμετοχής του Τετέ! Ηταν, επίσης τακτικά ασυνεπής στα περισσότερα παιχνίδια και αρκετά επιπόλαιος στο passing game.

Πελίστρι, Παντελίδης και ο... επόμενος εξτρέμ

Πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι εξοικονομεί 2.8 εκατ. Ευρώ από το συμβόλαιό του, ποσό το οποίο μπορεί να διαθέσει για την αμοιβή άλλων παικτών που θα αποκτήσει. Το θέμα, όμως, είναι, αν ο... επόμενος, μαζί με τον Πελίστρι και τον Παντελίδη μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα από τον Τετέ που θα φύγει ως ένα παράδειγμα καλού παίκτη από τον οποίο ο Παναθηναϊκός, με δική του ευθύνη, πήρε ελάχιστα στο γήπεδο...