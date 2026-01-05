Στην αποδέσμευση των Αντελέγε, Προύντζου και Λαγωνίδη προχώρησε ο Βόλος.

Ο Βόλος, όπως αναμενόταν, έλυσε τα συμβόλαια των Λαγωνίδη, Προύντζου και Αντελέγε.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση των συμβολαίων της με τους Adebayo Adeleye, Δομίνικο Προύντζο και Γιώργο Λαγωνίδη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».

Ο Βόλος, παράλληλα, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με την Κηφισιά κι ανακοίνωσε την αποστολή:

«Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση της φάσης των πλέι οφ του κυπέλλου Ελλάδος Βόλος – Κηφισιά (Τρίτη 6/1, 17.00 Πανθεσσαλικό).

Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Ατζιάκβα, Αμπάντα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Λεγκίσι, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς και Σαντής».