Παναθηναϊκός: Δίωρη προπόνηση στην Παιανία και ατομικό για τρεις ποδοσφαιριστές

Αναλυτικά τα όσα γνωστοποίησε η «πράσινη» ΠΑΕ:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα διήρκησε δύο ώρες. Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Η δεύτερη ώρα είχε μόνο μπάλα με έμφαση στην ανάπτυξη παιχνιδιού, αλλά και ασκήσεις με τελειώματα. Ατομικό ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κοντούρης ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς.