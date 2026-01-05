Ο 22χρονος Πορτογάλος αριστερός full back Ναζίνιο είναι ο βασικός αλλά και δύσκολος στόχος του Άρη ο οποίος έχει στη λίστα των εναλλακτικών επιλογών τον Νίκο Αθανασίου.

Ο Ρούμπεν Ρέγες έχει ξεκάθαρο στόχο για το αριστερό άκρο της άμυνας, αυτός είναι ο Πορτογάλος Ναζίνιο, αλλά η υπόθεση του 22χρονου ποδοσφαιριστή παρουσιάζει υψηλότατο βαθμό δυσκολίας λόγω των απαιτήσεων της Σερκλ Μπριζ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η τουρκική Τραμπζονσπόρ ασχολήθηκε έντονα με την περίπτωσή του και – κατά τα τουρκικά media – προχώρησε στην κατάθεση πρόταση αγοράς των δικαιωμάτων του αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση. Κατά τα ίδια Μέσα, η πρόταση της τουρκικής ομάδας έφτασε στα 4 εκατ. ευρώ, επί τούτου όμως, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η Τραμπζονσπόρ δεν έφτασε τόσο ψηλά στην προσφορά της.

Η υπόθεση του Ναζίνιο είναι δύσκολη γιατί κατά τα βελγικά media, έχει προσελκύσει ενδιαφέρον αρκετών ομάδων μεταξύ των οποίων και η ισπανική Μπέτις. Μάλιστα, μέχρι πρότινος θεωρούταν δεδομένη η μετακίνησή του στην ομάδα της Σεβίλλης, λόγω όμως της παραμονής του Ρικάρντο Ροντρίγκεθ στο ισπανικό club, πλέον αυτή η ιστορία δείχνει «παγωμένη», δίνοντας ελπίδες στις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν τον ποδοσφαιριστή.

Επιστρέφοντας στον Ρούμπεν Ρέγες, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης δουλεύει την υπόθεση του Ναζίνιο εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα. Βασικά ήταν από τις περιπτώσεις που είχε ξεχωρίσει από το περασμένο καλοκαίρι καθώς ο 22χρονος Πορτογάλος πέρυσι αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια και είχε δύο γκολ και οκτώ ασίστ, έχοντας σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της Σερκλ Μπριζ. Φέτος, κινείται στα ίδια επίπεδα με τρεις τελικές πάσες κι ένα γκολ σε 18 παιχνίδια.

Ο Ναζίνιο είναι προϊόν των τμημάτων υποδομής της Σπόρτιγκ Λισαβόνας αλλά στην πρώτη ομάδα μέτρησε μόλις 11 συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας και μετακόμισε στο Βέλγιο έναντι 1.000.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2024. Προφανώς η αγοραστική αξία του μεγάλωσε αρκετά κατά το διάστημα της παρουσίας του στη Σερκ Μπριζ. Γι’ αυτόν τον λόγο, πιθανότητες απόκτησής του θα υπάρξουν μόνο στην περίπτωση που ο Άρης κατάθεσης πρότασης αγοράς των δικαιωμάτων του. Είναι δεδομένο όμως ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Τραμπζονσπόρ.

Αυτές οι δυσκολίες υποχρεώνουν τους «κίτρινους» να ασχοληθούν με τις εναλλακτικές επιλογές και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Νίκος Αθανασίου είναι εντός αυτών. Ο 24χρονος αριστερός full back ανήκει στον Ολυμπιακό αλλά παραχωρήθηκε υπό τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε. Στην πορτογαλική ομάδα έχει βασικό ρόλο μετρώντας 17 συμμετοχές. Με εξαίρεση τον τελευταίο αγώνα με την Κάζα Πία (στον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε) κι ένα ακόμη παιχνίδι με την Μπενφίκα, ήταν στο αρχικό σχήμα της Ρίο Άβε. Ωστόσο, σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην Ελλάδα κι αυτό γνωρίζουν οι «κίτρινοι» οι οποίοι είχαν κινηθεί για την απόκτησή του πριν ο ποδοσφαιριστής υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Βέβαια και η περίπτωση του Αθανασίου παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της δέσμευσής του με τους Πειραιώτες.

