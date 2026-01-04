Ο εκπρόσωπος του Βάνια Ντρκούσιτς μίλησε στη Ρωσία για τον 26χρονο Σλοβένο στόπερ που βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες δύο κινήσεις του στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο με τις προσθήκες των Ζαφείρη και Γερεμέγεφ, έχει πλέον επικεντρωθεί στην ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν στα ραντάρ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι αυτή του Βάνια Ντρκούσιτς. Ο 26χρονος αμυντικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Ρωσία, με τη διοίκηση της ομάδας του να βλέπει επίσης θετικά αυτό το σενάριο, στο πλαίσιο της μείωσης του αριθμού των ξένων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ.

Σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε από ρωσικά Μέσα, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Μλάντεν Ρατκόβιτσα, κλήθηκε να τοποθετηθεί τόσο για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ όσο και για τις φερόμενες απαιτήσεις της Ζενίτ, που φτάνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Η απάντησή του ήταν προσεκτική, αποφεύγοντας τις λεπτομέρειες: «Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Βάνια και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με ομάδες, όμως δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Η μεταγραφική περίοδος μόλις ξεκίνησε και είναι νωρίς για πιο σαφή συμπεράσματα».

Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπρόσωπος του παίκτη κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχει κινητικότητα χωρίς ακόμη να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούν ρωσικό σύλλογο θεωρείται πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη, για λόγους που είναι εύκολα αντιληπτοί.