Ο Μασούρας είχε γκολ κι ασίστ στο 2-2 της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ναϊμα. Φορτούνης και Σένκεφελντ συμμετείχαν στο 1-1.

Η... ελληνική Αλ Καλίτζ έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την ουραγό Αλ Ναϊμα.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη αντιμετώπισε την Αλ Ναϊμα εκτός έδρας για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 από το 50' με γκολ του Λαζάρο.

Στο 72', όμως, έγινε το 1-1, ένα γκολ με έντονο ελληνικό χρώμα. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ, ο πρώην στόπερ του Παναθηναϊκού Μπαρτ Σένκεφελντ μπήκε στη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει και ουσιαστικά έστρωσε στον Γιώργο Μασούρα. Ο πρώην ερυθρόλευκος από το ύψος της μικρής περιοχής δεν αστόχησε για το 1-1, με τον Δώνη να πανηγυρίζει στον πάγκο.

Στο 74' έγινε το 1-2. Ο Μασούρας δέχθηκε τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή, γύρισε από αριστερά στο ύψος του πέναλτι και ο Κινγκ με πλασέ έκανε το 1-2.

Η Αλ Καλίτζ του Δώνη, ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη. Στο 90' έμεινε με παίκτη λιγότερο και στο 96' δέχθηκε την ισοφάριση.