Μασούρας: Γκολ κι ασίστ ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού
Η... ελληνική Αλ Καλίτζ έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την ουραγό Αλ Ναϊμα.
Η ομάδα του Γιώργου Δώνη αντιμετώπισε την Αλ Ναϊμα εκτός έδρας για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 από το 50' με γκολ του Λαζάρο.
Στο 72', όμως, έγινε το 1-1, ένα γκολ με έντονο ελληνικό χρώμα. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ, ο πρώην στόπερ του Παναθηναϊκού Μπαρτ Σένκεφελντ μπήκε στη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει και ουσιαστικά έστρωσε στον Γιώργο Μασούρα. Ο πρώην ερυθρόλευκος από το ύψος της μικρής περιοχής δεν αστόχησε για το 1-1, με τον Δώνη να πανηγυρίζει στον πάγκο.
Δείτε το γκολ
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 2, 2026
ماسوراس يسجل التعادل للخليج في مرمى النجمة 🔥#النجمة_الخليج | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/rdsvxPfErC
Στο 74' έγινε το 1-2. Ο Μασούρας δέχθηκε τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή, γύρισε από αριστερά στο ύψος του πέναλτι και ο Κινγκ με πλασέ έκανε το 1-2.
د’72 ماسوراس ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 2, 2026
د’74 كينق ⚽️
خلال أقل من دقيقتين، الخليج يسجّل هدفين ويقلب النتيجة أمام النجمة ⚡️🔥#النجمة_الخليج | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/sRdsPRZSYz
Η Αλ Καλίτζ του Δώνη, ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη. Στο 90' έμεινε με παίκτη λιγότερο και στο 96' δέχθηκε την ισοφάριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.