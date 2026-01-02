Ο Τετέ θέλει μόνο Γκρέμιο: Είπε «όχι» σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους

Όλα και περισσότερα στοιχεία γύρω από τη πιθανή μεταγραφή του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην Γκρέμιο βγαίνουν στη φόρα.

Δίχως... φρένα δημοσιεύονται καθημερινά όλο και περισσότερα δημοσιεύματα γύρω από την περίπτωση του Τετέ του Παναθηναϊκού στη Βραζιλία.

Τελευταία στοιχεία για το θέμα της μεταγραφής του στη Γκρέμιο, το «gzhdigital» ανέφερε ότι ο 25χρονος εξτρέμ αρνήθηκε τρεις προτάσεις καθώς μοναδικός του στόχος είναι ο επαναπατρισμός με τη Γκρέμιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τετέ είπε «όχι» τόσο στην Μπενφίκα όσο και στη Βιγιαρεάλ αλλά και την Ατλέτικο Μινέιρο.