Ο Τετέ θέλει μόνο Γκρέμιο: Είπε «όχι» σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους
Δίχως... φρένα δημοσιεύονται καθημερινά όλο και περισσότερα δημοσιεύματα γύρω από την περίπτωση του Τετέ του Παναθηναϊκού στη Βραζιλία.
Τελευταία στοιχεία για το θέμα της μεταγραφής του στη Γκρέμιο, το «gzhdigital» ανέφερε ότι ο 25χρονος εξτρέμ αρνήθηκε τρεις προτάσεις καθώς μοναδικός του στόχος είναι ο επαναπατρισμός με τη Γκρέμιο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τετέ είπε «όχι» τόσο στην Μπενφίκα όσο και στη Βιγιαρεάλ αλλά και την Ατλέτικο Μινέιρο.
