Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη μεταγραφή του Μπαρναμπάς Βάργκα στην ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται να βάλει στη μηχανή της έναν φορ ολκής και να απογειώσει τη γραμμή κρούσης.

Από την πρώτη στιγμή που η έγκυρη ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti Sport αποκάλυψε το όνομα του Μπαρναμπάς Βάργκα για την ΑΕΚ και έκανε γνωστό το σοβαρό ενδιαφέρον της Ένωσης για να κάνει δικό της τον 31χρονο Ούγγρο φορ ήταν πασιφανές ότι οι κιτρινόμαυροι ασχολούνταν διεξοδικά με την περίπτωση του παρά το γεγονός ότι έριχναν τους τόνους. Ήταν άλλωστε μια περίπτωση αρκετά δύσκολη που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς και αποφασιστική κίνηση στο οικονομικό επίπεδο για να πραγματοποιηθεί.

Το προφίλ του Βάργκα ήταν αυτό ακριβώς που έψαχνε η ΑΕΚ για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Ένας φορ που θα είχε τη δυνατότητα να παίξει στην κορυφή μαζί με τον Γιόβιτς ή τον Ζίνι και να αποτελεί έναν δυναμικό επιθετικό περιοχής. Και με την επικείμενη ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής η ΑΕΚ μπορεί να απογειωθεί επιθετικά. Με την αγορά του Βάργκα η ΑΕΚ παίρνει μαζί γκολ και αποτελεσματικότητα. Οι επιδόσεις του Ούγγρου φορ άλλωστε μιλάνε από μόνες τους.

Σε όλη του την καριέρα τινάζει τα αντίπαλα δίχτυα με συνέπεια. Το έκανε κυρίως στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας για μια δεκαετία, όπου δεν έχασε ποτέ το πείσμα του να αναδειχθεί, αλλά το συνέχισε και με την επιστροφή του στην Ουγγαρία και ειδικά στο ανώτερο επίπεδο τα τελευταία δυόμιση χρόνια με 70 γκολ συνολικά με τη Φερεντσβάρος σε εγχώριες και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Τι αγοράζει η ΑΕΚ με την επικείμενη μεταγραφή του Βάργκα

Είναι αλήθεια πως η ΑΕΚ είχε μεγάλη ανάγκη να βάλει στην ποδοσφαιρική μηχανή του Μάρκο Νίκολιτς έναν φορ ολκής που να έχει το εύκολο γκολ όπως ο Βάργκα. Ένα από τα αδύναμα σημεία των κιτρινόμαυρων από το ξεκίνημα της σεζόν ήταν η έλλειψη αποτελεσματικότητας και ο Βάργκα μπορεί να δώσει οριστικά λύση σε αυτό αν κρίνουμε και από την κυνικότητα που δείχνει μέσα στην αντίπαλη περιοχή, όπως αναλύσαμε σε χθεσινό κείμενο στο Gazzetta.

Επιπλέον η ΑΕΚ βάζει στο ρόστερ της έναν επιθετικό που εκτός από μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα, έχει και δίψα για διακρίσεις καθώς η καριέρα του πήρε απότομα τα πάνω της από τα 29 του όταν πήγε στη Φερεντσβάρος. Δηλαδή το μπαμ στο ανώτερο επίπεδο έγινε στην ώριμη ποδοσφαιρικά ηλικία του και σίγουρα μετά από δυόμιση χρόνια εμπειρίας πρωταθλητισμού στην Ουγγαρία και ευρωπαϊκής παρουσίας θα επιθυμεί διακαώς να πετύχει κάνοντας το βήμα παραπάνω ερχόμενος στην ΑΕΚ.

Η Ένωση κινήθηκε πολύ γρήγορα και πολύ στοχευμένα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με τις ενέργειες του Χαβιέρ Ριμπάλτα και φρόντισε να κλείσει πολύ νωρίς και τον στόπερ με την απόκτηση του Γκεοργκίεφ και τον επιθετικό με την επικείμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βάργκα. Πλέον η λογική λέει πως σειρά έχει ο χαφ για τον οποίο είχε μιλήσει ο Νίκολιτς, αν και στην ΑΕΚ δεν υπάρχει βιασύνη, αλλά πίστη στο πρότζεκτ το οποίο έχει βάθος χρόνου και συνδιαμορφώνεται από τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς.