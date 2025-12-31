Πρωτοχρονιά στο γήπεδο με απουσίες θα κάνει ο ΠΑΟΚ

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν το 2025 με μια τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, όπου θα επιστρέψουν την Πρωτοχρονιά για την πρώτη προπόνηση του Νέου Έτους

Ποδοσφαιρικό τουρνουά είχε το φινάλε του 2025 για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, όπου αναμένεται να επιστρέψουν το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς για την πρώτη προπόνηση του 2026.

Σ’ ότι αφορά τους απόντες δεν υπήρξε κάτι νεότερο, πλην του Βολιάκο, ο οποίος ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης. Οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν δούλεψαν ατομικά, ενώ οι Ντεσπόντοφ Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Ποδοσφαιρική η τελευταία προπόνηση του 2025 στη Νέα Μεσημβρία, με τους ποδοσφαιριστές να δίνουν μία οικογενειακή… μάχη.

Οι παίκτες έκαναν προθέρμανση, έπαιξαν rondo και έκαναν ασκήσεις κατοχής της μπάλας και στη συνέχεια έπαιξαν τουρνουά.

Την Πρωτοχρονιά η ομάδα θα προπονηθεί στις 17:00».